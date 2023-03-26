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04:41, 26 марта 2023Мир

Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем

Правительство Гондураса объявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем

Фото: Carsten Reisinger / Globallookpress.com

Правительство Гондураса приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Тайванем, об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление МИД республики.

«Государственный секретарь по иностранным делам и международному сотрудничеству по поручению президента республики уведомил Тайвань о решении разорвать дипломатические отношения между двумя странами», — говорится в объявлении. Власти Гондураса теперь признают Тайвань неотъемлемой частью Китая.

Ранее востоковед Анастасия Ницула заявила, что Соединенные Штаты и Китай могут вступить в войну из-за Тайваня, но не очень этого хотят. По ее словам, в случае, если КНР прибегнет к силовому пути объединения с Тайванем, ей неминуемо придется иметь дело с возможной американской интервенцией в этот конфликт.

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Марина Совина
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