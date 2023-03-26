Раскрыта связь между обувью мужчины и его характером

Основатель Harrison Shoes Харисов рассказал, что оксфорды предпочитают строгие мужчины

Основатель компании Harrison Shoes Равиль Харисов раскрыл связь между обувью мужчины и его характером. Пресс-релиз на эту тему попал в распоряжение «Ленты.ру» в воскресенье, 26 марта.

Бизнесмен рассказал, что классические дерби, оксфорды черных и темно-коричневых оттенков предпочитают консервативные люди, строгие в проявлениях эмоций. В то же время броги, монки и лоферы, напротив, выбирают легкие и позитивные мужчины. «Чем необычнее фасон и ярче цвет — тем более открытый и непосредственный человек перед вами», — уточнил эксперт.

Что касается трендов, по словам специалиста, сдержанные личности, как правило, носят базовые и классические модели обуви, а креативные и веселые нередко появляются на публике в модных парах.

Вдобавок Харисов высказался о состоянии обуви отдельного владельца. «Чем лучше вычищена обувь, тем более ответственный, пунктуальный и педантичный человек перед вами (...) А легкая небрежность в чистке обуви говорит о том, что человек немного рассеян, витает в облаках и не придает особого значения внешности», — подчеркнул он.

Ранее в марте владелец салона NN14 Bespoke Hair, парикмахер-стилист Кристиан Бекхэм из Нортгемптоншира, Англия, раскрыл связь между цветом окрашенных волос девушки и ее характером. По словам эксперта, классический блонд выбирают женщины среднего возраста, среди них — воспитывающие детей матери и домохозяйки. В то же время ярким оттенкам зачастую отдают предпочтение те, кто не уверен в себе.