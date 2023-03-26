Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:48, 26 марта 2023Ценности

Раскрыта связь между обувью мужчины и его характером

Основатель Harrison Shoes Харисов рассказал, что оксфорды предпочитают строгие мужчины

Фото: juliachernetskaja / Shutterstock / Fotodom

Основатель компании Harrison Shoes Равиль Харисов раскрыл связь между обувью мужчины и его характером. Пресс-релиз на эту тему попал в распоряжение «Ленты.ру» в воскресенье, 26 марта.

Бизнесмен рассказал, что классические дерби, оксфорды черных и темно-коричневых оттенков предпочитают консервативные люди, строгие в проявлениях эмоций. В то же время броги, монки и лоферы, напротив, выбирают легкие и позитивные мужчины. «Чем необычнее фасон и ярче цвет — тем более открытый и непосредственный человек перед вами», — уточнил эксперт.

Материалы по теме:
«Иногда в ход шло пиво» Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
«Иногда в ход шло пиво»Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
19 июня 2020
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022

Что касается трендов, по словам специалиста, сдержанные личности, как правило, носят базовые и классические модели обуви, а креативные и веселые нередко появляются на публике в модных парах.

Вдобавок Харисов высказался о состоянии обуви отдельного владельца. «Чем лучше вычищена обувь, тем более ответственный, пунктуальный и педантичный человек перед вами (...) А легкая небрежность в чистке обуви говорит о том, что человек немного рассеян, витает в облаках и не придает особого значения внешности», — подчеркнул он.

Ранее в марте владелец салона NN14 Bespoke Hair, парикмахер-стилист Кристиан Бекхэм из Нортгемптоншира, Англия, раскрыл связь между цветом окрашенных волос девушки и ее характером. По словам эксперта, классический блонд выбирают женщины среднего возраста, среди них — воспитывающие детей матери и домохозяйки. В то же время ярким оттенкам зачастую отдают предпочтение те, кто не уверен в себе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
На месте взрыва в Тульской области обнаружили обломки украинского дрона
Пригожин заявил о поддержке со стороны Минобороны
Летевший в Москву пассажирский Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги
Сборная Казахстана вырвала победу у Дании в матче квалификации Евро-2024
В России объяснили размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии
Звезда сериала «СашаТаня» раскрыла свой вес после родов
Раскрыта связь между обувью мужчины и его характером
Нетаньяху захотел уволить выступившего против судебной реформы министра
Бразильский боец высказался о возможности получения российского гражданства
Названа средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.