В Минобороны раскрыли потери ВСУ на херсонском направлении

В Минобороны заявили, что ВСУ потеряли до 20 бойцов на херсонском направлении

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 20 бойцов на херсонском направлении. Такие цифры раскрыло Минобороны России в воскресенье, 26 марта.

Как уточнили в ведомстве, российским военным также удалось уничтожить принадлежавшую украинской армии технику: артиллерийскую систему М777 производства США и самоходную гаубицу «Акация».

Днем ранее, 25 марта, в Минобороны сообщали об уничтожении до 35 солдат ВСУ на херсонском направлении. Отмечалось, что также были ликвидированы десять автомобилей и самоходная гаубица «Гвоздика».

До этого в районе населенного пункта Отрадокаменка в Херсонской области российские войска уничтожили два ангара ВСУ с оружием и военной техникой. Они принадлежали 122-й бригаде украинской территориальной обороны.