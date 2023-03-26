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14:34, 26 марта 2023Россия

В Минобороны раскрыли потери ВСУ на херсонском направлении

В Минобороны заявили, что ВСУ потеряли до 20 бойцов на херсонском направлении

Фото: Alex Babenko / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 20 бойцов на херсонском направлении. Такие цифры раскрыло Минобороны России в воскресенье, 26 марта.

Как уточнили в ведомстве, российским военным также удалось уничтожить принадлежавшую украинской армии технику: артиллерийскую систему М777 производства США и самоходную гаубицу «Акация».

Днем ранее, 25 марта, в Минобороны сообщали об уничтожении до 35 солдат ВСУ на херсонском направлении. Отмечалось, что также были ликвидированы десять автомобилей и самоходная гаубица «Гвоздика».

До этого в районе населенного пункта Отрадокаменка в Херсонской области российские войска уничтожили два ангара ВСУ с оружием и военной техникой. Они принадлежали 122-й бригаде украинской территориальной обороны.

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Варвара Кошечкина
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