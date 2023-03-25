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14:18, 25 марта 2023Россия

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на херсонском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении до 35 бойцов ВСУ на херсонском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России уничтожили до 35 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также используемую ими военную технику. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ в течение суток также ликвидировали десять автомобилей и самоходную гаубицу «Гвоздика». Также Минобороны сообщило о ликвидации более 155 бойцов ВСУ на донецком направлении.

Ранее в Херсонской области в районе населенного пункта Отрадокаменка российские войска уничтожили два ангара Вооруженных сил Украины с оружием и военной техникой. Они принадлежали 122-й бригаде украинской территориальной обороны.

Кроме того, на херсонском направлении в ходе спецоперации за сутки уничтожены до 20 украинских военных, три автомобиля и две самоходные гаубицы «Гвоздика», сообщили в военном ведомстве РФ.

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Варвара Кошечкина
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