Минобороны сообщило об уничтожении до 35 бойцов ВСУ на херсонском направлении

Вооруженные силы России уничтожили до 35 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также используемую ими военную технику. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ в течение суток также ликвидировали десять автомобилей и самоходную гаубицу «Гвоздика». Также Минобороны сообщило о ликвидации более 155 бойцов ВСУ на донецком направлении.

Ранее в Херсонской области в районе населенного пункта Отрадокаменка российские войска уничтожили два ангара Вооруженных сил Украины с оружием и военной техникой. Они принадлежали 122-й бригаде украинской территориальной обороны.

Кроме того, на херсонском направлении в ходе спецоперации за сутки уничтожены до 20 украинских военных, три автомобиля и две самоходные гаубицы «Гвоздика», сообщили в военном ведомстве РФ.

