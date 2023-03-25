Минобороны сообщило об уничтожении бойцов ВСУ на донецком направлении

Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожили более 155 бойцов ВСУ на донецком направлении

Российским военным удалось ликвидировать более 155 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что на данном направлении действует Южная группировка сил. Помимо этого, российским военнослужащим удалось уничтожить три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицу Д-30.

Также стало известно, что российские войска за сутки уничтожили до 55 бойцов Вооруженных сил Украины на купянском направлении.

В Минобороны уточнили, что боевые действия на данном направлении велись силами Западной группировки войск. Подразделения противника базировались в районах населенных пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области.