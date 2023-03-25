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14:19, 25 марта 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении бойцов ВСУ на донецком направлении

Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожили более 155 бойцов ВСУ на донецком направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российским военным удалось ликвидировать более 155 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что на данном направлении действует Южная группировка сил. Помимо этого, российским военнослужащим удалось уничтожить три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицу Д-30.

Также стало известно, что российские войска за сутки уничтожили до 55 бойцов Вооруженных сил Украины на купянском направлении.

В Минобороны уточнили, что боевые действия на данном направлении велись силами Западной группировки войск. Подразделения противника базировались в районах населенных пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области.

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Варвара Кошечкина
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