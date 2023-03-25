Минобороны сообщило об уничтожении бойцов ВСУ на донецком направлении
Российским военным удалось ликвидировать более 155 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что на данном направлении действует Южная группировка сил. Помимо этого, российским военнослужащим удалось уничтожить три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицу Д-30.
Также стало известно, что российские войска за сутки уничтожили до 55 бойцов Вооруженных сил Украины на купянском направлении.
В Минобороны уточнили, что боевые действия на данном направлении велись силами Западной группировки войск. Подразделения противника базировались в районах населенных пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области.