Горбачева обвинили в игнорировании данных об агентах США в руководстве СССР

Полковник СВР Безруков: Горбачев игнорировал данные об агентах США в руководстве СССР

Президент СССР Михаил Горбачев в конце 1980-х годов игнорировал поступавшую от разведки тревожную информацию о наличии в советском руководстве американских агентов влияния. С таким обвинением выступил бывший разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) России в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков. Его слова в воскресенье, 26 марта, приводит РИА Новости.

Безруков заявил, что Горбачев на посту главы государства принимал волюнтаристские решения, пользуясь деградацией тогдашних властных структур. «Я доподлинно знаю, что многие вещи, которые давались руководству, тогда игнорировались»", — сказал он.

Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По данным СМИ, перед смертью он прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа.

Церемония прощания с политиком прошла в Колонном зале Дома Союзов в Москве. На мероприятии присутствовали послы США, Японии и ФРГ Джон Салливан, Тоехиса Кодзуки и Геза Андреас фон Гайр, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

