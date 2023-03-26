Блогерша увеличила губы за 75 тысяч рублей и осталась с кривым лицом

Блогерша из США увеличила губы за 75 тысяч рублей у косметолога и осталась с кривым лицом

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) из США сделала дорогостоящую коррекцию губ и осталась с кривым лицом. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 137,2 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом lobirdd рассказала, что решила увеличить размер губ у косметолога за 800 фунтов стерлингов (75 тысяч рублей). При этом юзерша продемонстрировала результат упомянутой процедуры: на кадрах видно, что у нее возникла асимметрия губ, а также многочисленные отеки и синяки.

По словам героини публикации, через некоторое время она решила вновь обратиться в клинику, чтобы убрать неудачные последствия контурной пластики губ. Как сообщает американка, сотрудники косметологии уверяли ее, что довольны работой коллеги, а форма губ исказилась из-за особенностей ее здоровья. «В итоге они разозлились, но все-таки по моей просьбе удалили введенные филлеры», — заключила юзерша.

Подписчиков возмутила работа специалиста, о чем они принялись писать в комментариях под постом. «Я тоже вижу, что не все в порядке. Препарат введен совершенно неравномерно. Не могу поверить, что они не хотели это исправлять!», «Видимо, их техника — это асимметрия», «Честно говоря, я шокирован стоимостью услуги», — заявили они.

Ранее в марте блогерша Анико (фамилия неизвестна) из Австралии сделала коррекцию губ у косметолога и была поднята на смех из-за новой внешности. Инфлюэнсерша призналась, что специалист вколол ей только один миллилитр филлеров из-за большого размера естественных губ. На размещенных кадрах видно, что лицо героини публикации после проведенной процедуры выглядит отекшим и покрасневшим, а губы — чересчур пухлыми.