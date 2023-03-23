Девушку подняли на смех из-за внешности утки после увеличения губ

Блогершу Анико из Австралии сравнили с уткой после увеличения губ

Блогерша Анико (фамилия неизвестна) из Австралии сделала коррекцию губ у косметолога и была поднята на смех из-за новой внешности. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом thisthickdoll призналась, что специалист вколол ей только один миллилитр филлеров из-за большого размера естественных губ. На размещенных кадрах видно, что лицо героини публикации после проведенной процедуры выглядит отекшим и покрасневшим, а губы чересчур пухлыми. «Мне нравится этот опухший вид, я счастлива выглядеть именно так», — заявила она.

Видео стало вирусным и набрало более 122,9 тысячи просмотров. Подписчики сравнили девушку с уткой и отметили, что увеличивать губы ей больше не следует. «Вы шутите?», «Ощущение, что ты сейчас взорвешься», «Кря-кря», «Ты могла пойти в местный магазин за этими хот-догами», — написали они.

Ранее блогерша Мелисса Керман из США показала неожиданные последствия увеличения губ. Инфлюэнсерша призналась, что после проведения косметической процедуры над ее верхней губой появилась выпуклость.