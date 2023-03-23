Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:03, 23 марта 2023Ценности

Девушку подняли на смех из-за внешности утки после увеличения губ

Блогершу Анико из Австралии сравнили с уткой после увеличения губ

Кадр: @thisthickdoll / TikTok

Блогерша Анико (фамилия неизвестна) из Австралии сделала коррекцию губ у косметолога и была поднята на смех из-за новой внешности. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом thisthickdoll призналась, что специалист вколол ей только один миллилитр филлеров из-за большого размера естественных губ. На размещенных кадрах видно, что лицо героини публикации после проведенной процедуры выглядит отекшим и покрасневшим, а губы чересчур пухлыми. «Мне нравится этот опухший вид, я счастлива выглядеть именно так», — заявила она.

Материалы по теме:
Натянуть уши на нос Шесть необычных поводов для обращения к пластическому хирургу
Натянуть уши на носШесть необычных поводов для обращения к пластическому хирургу
22 февраля 2017
За мечту под нож Поклонники пластики превращаются в фантастических персонажей
За мечту под ножПоклонники пластики превращаются в фантастических персонажей
5 мая 2017

Видео стало вирусным и набрало более 122,9 тысячи просмотров. Подписчики сравнили девушку с уткой и отметили, что увеличивать губы ей больше не следует. «Вы шутите?», «Ощущение, что ты сейчас взорвешься», «Кря-кря», «Ты могла пойти в местный магазин за этими хот-догами», — написали они.

Ранее блогерша Мелисса Керман из США показала неожиданные последствия увеличения губ. Инфлюэнсерша призналась, что после проведения косметической процедуры над ее верхней губой появилась выпуклость.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Появились кадры уничтожения украинского беспилотника в акватории Севастополя
В Москве в крови у двухлетнего ребенка нашли наркотики и алкоголь
Россияне массово заинтересовались одним видом ипотеки
Россиян предупредили о новом способе кражи электронной почты
С космодрома Плесецк стартовала ракета со спутником для Минобороны
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Мелитополе
Россиянин стал фигурантом дела о госизмене из-за сотрудничества с разведкой КНР
В Подмосковье двух человек госпитализировали с сибирской язвой
В России допустили рост числа военно-учебных центров в медвузах
Китай обвинил США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.