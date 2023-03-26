В Польше заявили об опасениях из-за размещения в Белоруссии ядерного оружия

В МИД Польши заявили, что размещение ТЯО в Белоруссии усилит напряженность в регионе

Договоренность России и Белоруссии по размещению в республике тактического ядерного оружия лишь усилит напряженность. Об этом в Twitter заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

Ясин считает, что подобные планы создают «риск в части нераспространения ядерного оружия». «Решение [президент России] Владимира Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия и средств его доставки дополнительно усиливает напряжение», — высказал опасения пресс-секретарь польского МИД.

Ранее Германия отреагировала на решение о ядерном оружии в Белоруссии. МИД Германии осудил данное решение России. В ведомстве также назвали действия Москвы дальнейшей попыткой ядерного запугивания.

26 марта президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Глава государства подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

