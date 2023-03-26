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15:53, 26 марта 2023Бывший СССР

На последнюю воскресную молитву в Киево-Печерскую лавру пускали по паспортам

РИА: на последнюю воскресную молитву в Киево-Печерскую лавру полиция пускала по паспортам

Фото: РИА Новости

Полицейские проверяли паспорта у людей, пришедших в Киево-Печерскую лавру на последнюю воскресную молитву перед изгнанием монахов из монастыря. О подобном пропускном режиме рассказали пришедшие на службу киевляне, передает РИА Новости.

Отмечается, что на полученных от прихожан кадрах видно, что на богослужение в лавру пришло очень много людей. Части из них пришлось стоять во дворе, поскольку храм не смог вместить всех желающих.

По словам одного из собеседников агентства, прихожане молились «за то, чтобы у людей возобладал разум», а гонения на православную церковь прекратились.

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Алевтина Запольская
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