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16:45, 26 марта 2023Россия

Глава ЧВК «Вагнер» оценил «слитую» запись разговора его однофамильца с сенатором

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что его могли перепутать с продюсером Пригожиным

Фото: П/с компании «Конкорд» / ТАСС

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин оценил якобы слитую аудиозапись разговора его однофамильца, музыкального продюсера Иосифа Пригожина, с бывшим сенатором Фархадом Ахмедовым. Соответствующий комментарий опубликовала пресс-служба бизнесмена в Telegram.

Предприниматель заявил, что его могли перепутать. «Возможно, те люди, которые проводили эту спецоперацию и выложили разговор, могли думать о том, что разговариваю я. Тем более, если, например, не владели русским языком», — предположил он.

Основатель группы подчеркнул, что однофамилец существенно от него отличается — продюсер, на его взгляд, дерзкий и вспыльчивый, «как это принято в шоу-бизнесе». «А я человек очень спокойный, вдумчивый и неагрессивный. Поэтому в будущем, если вы слышите яркую, вспыльчивую речь, это 100 процентов похоже на Иосифа Пригожина. Если мягкий человек и спокойный голос, это я, Евгений Пригожин», — заключил он.

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Ранее Иосиф Пригожин назвал распространившиеся в сети сведения о его беседе с экс-членом Совфеда фальшивыми и подчеркнул, что присутствующий на записи голос не имеет к нему никакого отношения.

В Telegram-каналах была опубликована аудиозапись личного разговора, как утверждалось, Пригожина и Ахмедова. В ходе беседы стороны обменивались критикой в адрес российского руководства с обилием нецензурной лексики.

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Варвара Кошечкина
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