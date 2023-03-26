Иосиф Пригожин оценил «слитую» аудиозапись его разговора с бывшим сенатором

Иосиф Пригожин назвал фальшивой аудиозапись разговора с экс-членом Совфеда Ахмедовым

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин оценил якобы слитую аудиозапись его разговора с российским бизнесменом и бывшим членом Совфеда Фархадом Ахмедовым. Соответствующий комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале.

Автор публикации назвал распространившиеся в сети сведения о его беседе с экс-сенатором фальшивыми и подчеркнул, что присутствующий на записи голос не имеет к нему никакого отношения.

«Интернет превратился в большую помойку, где есть что-то полезное и, естественно, можно девальвировать, дискредитировать любого человека. Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех моих интервью и общественном поле», — подчеркнул продюсер.

Пригожин заметил, что современные технологии позволяют подделать не только голос, но и беседу — он привел в пример опыт пранкеров, которые подделывают голоса публичных личностей и напрямую общаются с другими известными людьми, позднее делая это достоянием общественности.

Ранее в Telegram-каналах была опубликована аудиозапись личного разговора, как утверждалось, Пригожина и Ахмедова. В ходе беседы стороны обменивались критикой в адрес российского руководства с обилием нецензурной лексики.

После начала российской спецоперации на Украине Пригожин неоднократно высказывался в ее поддержку и резко осуждал артистов, выражавших негативную оценку. В частности, он призывал лишить гражданства участников группы Little Big, называл рок-музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича выжившим из ума стариком, а депортированную из России певицу Наргиз Закирову и украинского артиста Макса Барских — проститутками.

