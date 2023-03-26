Лавров заявил о переходе Вашингтоном всех граней приличия

Глава МИД РФ Лавров: США перешли все грани приличия в стремлении утвердить гегемонию

Вашингтон в своей политике перешел все грани приличия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«От США сегодня можно ожидать чего угодно. Они в стремлении утвердить свою гегемонию перешли все уже грани приличий: дипломатических, этических, любых других», — заявил министр.

В противовес поведению Вашингтона Лавров привел в пример поведение Пекина. По мнению главы российского МИД, Китай «отражает традиции великой цивилизации, которой не одна тысяча лет». Помимо этого, министр считает, что Китай выработал свой стиль, который «заключается в глубоком анализе всего происходящего».

Так Лавров прокомментировал заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который счел неприемлемым перемирие на Украине на данном этапе. Он подчеркнул, что Вашингтон также выступает против призывов к перемирию в республике по итогам предстоящей встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Потому что это (перемирие — прим. "Ленты.ру") только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно», — пояснил представитель американских властей.