США сочли неприемлемым перемирие на Украине

В Белом доме заявили, что считают неприемлемым перемирие на Украине на данный момент

США на данный момент считают неприемлемым перемирие на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что Вашингтон также выступает против призывов к перемирию в республике по итогам предстоящей встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Потому что это (перемирие — прим. "Ленты.ру") только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно», — пояснил представитель американских властей.

Ранее Кирби выступил с аналогичной позицией — он выразил мнение, что перемирие на Украине станет нарушением Устава ООН со стороны России. По его словам, прекращение огня означало бы признание «осуществленных Россией захватов украинской территории».

2 марта глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Россия не отказывалась от предложений перемирия, «которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение». Министр не уточнил, какие именно инициативы имеет в виду.