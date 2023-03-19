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17:16, 19 марта 2023Мир

США сочли неприемлемым перемирие на Украине

В Белом доме заявили, что считают неприемлемым перемирие на Украине на данный момент

Фото: Andy Feliciotti / Unsplash

США на данный момент считают неприемлемым перемирие на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что Вашингтон также выступает против призывов к перемирию в республике по итогам предстоящей встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Потому что это (перемирие — прим. "Ленты.ру") только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно», — пояснил представитель американских властей.

Ранее Кирби выступил с аналогичной позицией — он выразил мнение, что перемирие на Украине станет нарушением Устава ООН со стороны России. По его словам, прекращение огня означало бы признание «осуществленных Россией захватов украинской территории».

2 марта глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Россия не отказывалась от предложений перемирия, «которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение». Министр не уточнил, какие именно инициативы имеет в виду.

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Варвара Кошечкина
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