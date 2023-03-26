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17:08, 26 марта 2023Мир

Американский полковник отреагировал смехом на мирный план США по Украине

Американский экс-разведчик Риттер рассмеялся от слов Кирби о мирном плане США по Украине

Фото: Reuters

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер рассмеялся, комментируя слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о мирном плане по Украине, который предложил Китай. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер прокомментировал высказывание Кирби о неприемлемости перемирия на Украине в настоящий момент, которое, по мнению чиновника, приведет к закреплению территориальных приобретений России и нарушит Устав ООН.

«Обратите внимание на ту дерзость, с которой говорит представитель Белого дома. Не стоит забывать, что именно президент США отказался обсуждать любые предложения об урегулировании ситуации, предложенные со стороны России еще до начала обострения», — подчеркнул американский экс-разведчик.

По словам офицера, с самого начала украинского кризиса США отвергали какие-либо пути его мирного урегулирования. В частности, он напомнил, как президент Соединенных Штатов Джо Байден проигнорировал предложенный Россией проект договора с Вашингтоном и НАТО о гарантиях безопасности.

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Виктория Кондратьева
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