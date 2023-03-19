В России объяснили отказ США от мира на Украине на текущем этапе боевых действий

Депутат Новиков назвал агрессивной политикой США отказ от мира на Украине на этом этапе

Для Соединенных Штатов неприемлемо перемирие на территории Украины на текущем этапе боевых действий из-за их политики, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему Вашингтон сейчас отказывается от мира.

В данном случае мы имеем прямое свидетельство, указывающее на готовность [США] проводить максимально агрессивную политику. Не просто механизмами холодной войны, методиками гибридной войны, информационной войны, экономической, санкционной, но и в том числе с помощью оружия Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«Это для нас должно быть еще одним мазком в общей картине США, противостоять которым можно только по-настоящему мобилизовав российское общество на сопротивление внешнему давлению и внешней агрессии. А сделать это можно только в том случае, если мы построим более эффективную экономическую модель, [чем та,] которая есть сегодня. На этой новой экономической модели создадим такую социальную систему, когда каждый гражданин России будет чувствовать себя уверенно, будет ощущать уверенность в завтрашнем дне, что власть заботится о своем населении.

В этом случае никакие заявления, угрозы и конкретные действия извне не позволят разрушить нашу страну», — отреагировал депутат.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США на данный момент считают неприемлемым перемирие на территории Украины.

«Это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно», — объяснил он.

2 марта глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Россия не отказывалась от предложений перемирия, «которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение». Министр не уточнил, какие именно инициативы имеет в виду.