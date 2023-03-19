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20:09, 19 марта 2023Мир

В России объяснили отказ США от мира на Украине на текущем этапе боевых действий

Депутат Новиков назвал агрессивной политикой США отказ от мира на Украине на этом этапе

Фото: Andrea Izzotti / Shutterstock / Fotodom

Для Соединенных Штатов неприемлемо перемирие на территории Украины на текущем этапе боевых действий из-за их политики, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему Вашингтон сейчас отказывается от мира.

В данном случае мы имеем прямое свидетельство, указывающее на готовность [США] проводить максимально агрессивную политику. Не просто механизмами холодной войны, методиками гибридной войны, информационной войны, экономической, санкционной, но и в том числе с помощью оружия

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

«Это для нас должно быть еще одним мазком в общей картине США, противостоять которым можно только по-настоящему мобилизовав российское общество на сопротивление внешнему давлению и внешней агрессии. А сделать это можно только в том случае, если мы построим более эффективную экономическую модель, [чем та,] которая есть сегодня. На этой новой экономической модели создадим такую социальную систему, когда каждый гражданин России будет чувствовать себя уверенно, будет ощущать уверенность в завтрашнем дне, что власть заботится о своем населении.
В этом случае никакие заявления, угрозы и конкретные действия извне не позволят разрушить нашу страну», — отреагировал депутат.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США на данный момент считают неприемлемым перемирие на территории Украины.

«Это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно», — объяснил он.

2 марта глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Россия не отказывалась от предложений перемирия, «которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение». Министр не уточнил, какие именно инициативы имеет в виду.

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Варвара Кошечкина
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