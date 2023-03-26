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17:51, 26 марта 2023Россия

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве под Тулой

Минздрав: здоровью пострадавших из-за взрыва в Киреевске под Тулой ничто не угрожает
СюжетВзрывы в Тульской области

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Стало известно о состоянии пострадавших в результате взрыва в Тульской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

По данным ведомства, одному из пострадавших оказана медицинская помощь на месте. Другая потерпевшая находится сейчас в больнице. «Ее жизни и здоровью ничто не угрожает», — уточнили в Минздраве. Отмечается, что скорая помощь приехала через девять минут после вызова.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате взрыва под Тулой в Киреевске увеличилось до трех. На видео попал момент взрыва, а также последствия случившегося. Судя по времени на видеорегистраторе, взрыв произошел около 15:18 по местному времени (совпадает с московским).

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Екатерина Власова
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