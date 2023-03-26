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12:09, 26 марта 2023Россия

Путин рассказал об уничтожении западного оружия на Украине

Путин: военную технику ВСУ перевозят по ночам, какие-то цели достать не удается

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Президент России Владимир Путин объяснил, почему военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), передаваемая Западом, доезжает до линии боевого соприкосновения, а не уничтожается на дальних подступах. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

По словам главы государства, оружие перевозят скрытно по ночам, и какие-то цели российским военным удается достать, а какие-то нет.

«То что удается достать — достают. Но такая цель, конечно, есть. Ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то просто безразлично, спустя рукава… нет, конечно», — заключил российский лидер.

В том же интервью Путин опроверг утверждения о том, что Россия создает с Китаем военный союз, который может представлять угрозу для других стран. Он отметил, что Москва и Пекин действительно сотрудничают в военно-технической сфере и не скрывают этого, однако там все прозрачно и «нет ничего секретного».

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Варвара Кошечкина
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