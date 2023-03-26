Путин сравнил новое жилье в Мариуполе с домами в Москве

Путин заявил, что новый мариупольский ЖК ничем не отличается от хорошего квартала Москвы

Президент России Владимир Путин сравнил новые жилые дома в Мариуполе с московскими. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 1» в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По мнению главы государства, ЖК «Невский», построенный для мариупольцев, ничем не отличается от хорошего столичного или петербургского квартала. «Это хороший уровень», — заключил он.

В ходе рабочего визита российский лидер также проверил ход капитального ремонта университета, спортивных площадок и других общественных пространств, посетил филармонию.

В том же интервью президент добавил, что целью поездки в Мариуполь было наблюдение за ходом восстановительных работ. «Пора уже было посмотреть, приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что нужно сделать дополнительно, что является приоритетом», — пояснил он.

19 марта Путин совершил первую рабочую поездку в Донбасс. Он прилетел в Мариуполь на вертолете, а затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. Вице-премьер Марат Хуснуллин подробно рассказал ему о ходе строительных и восстановительных работ.