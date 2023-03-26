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14:45, 26 марта 2023Россия

Путин назвал цель своей поездки в Мариуполь

Путин заявил, что приехал в Мариуполь для наблюдения за восстановительными работами

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что целью поездки в Мариуполь было наблюдение за ходом восстановительных работ в новом регионе. Глава государства назвал свою поездку рабочей, его цитирует ТАСС.

«Пора уже было посмотреть, приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что нужно сделать дополнительно, что является приоритетом», — заявил российский президент.

Путин добавил, что считает важным сохранение памяти о Великой Отечественной войне в регионах. «Мне кажется, это очень важно сохранить, мы много раз об этом говорили — о нашей общей памяти, и для жителей Донбасса это не менее важно, чем для всех других жителей страны», — высказался глава государства.

Вечером 18 марта Путин посетил с рабочей поездкой Мариуполь в ДНР. Президент прибыл в город на вертолете, после чего объехал несколько районов за рулем автомобиля. Он также осмотрел береговую линию, район яхт-клуба, здание театра и памятные места.

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Варвара Кошечкина
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