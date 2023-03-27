Создана заживляющая раны повязка

Science Advances: создана умная повязка, контролирующая процесс заживления ран

Ученые Калифорнийского технологического института (США) спроектировали повязку, способствующую восстановлению тканей. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

По словам ученых, проблема хронических ран истощает систему здравоохранения — только в США лечение пациентов обходится в 25 миллиардов долларов в год. Специалисты создали умную повязку, которая контролирует процесс заживления и способствует восстановлению тканей.

Умная повязка создана из гибкого и эластичного полимера, содержащего встроенную электронику и лекарственные препараты. Датчики отслеживают состояние человека, на основе температуры и прочих данных контролируют воспалительный процесс и начало бактериальной инфекции.

Подключенное к смартфону или компьютеру устройство передает данные о состоянии раны и выделяет антибиотик непосредственно к месту лечения. Также повязка может воздействовать на рану электрическим полем низкого уровня, чтобы стимулировать рост тканей.

«Мы продемонстрировали умную повязку на мелких животных», — заявил автор исследования Вэй Гао. По словам ученого, его команда намерена проверить эффективность медицинского устройства на людях.

В ноябре 2022 года ученые из Стэнфордского университета разработали инновационную электронную повязку для людей, страдающих от хронических незаживающих ран. Общая толщина устройства составляет около 100 микрон, что соответствует одному слою латексной краски.