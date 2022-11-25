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16:50, 25 ноября 2022Наука и техника

Разработана инновационная электронная повязка для хронических ран

Nature Biotechnology: разработана беспроводная умная повязка для лечения хронических ран

Фото: CDC / Unsplash

Команда специалистов из Стэнфордского университета разработала инновационную электронную повязку для людей, страдающих от хронических незаживающих ран. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Biotechnology.

Больные диабетом или имеющие подавленную иммунную систему пациенты могут сталкиваться с такими проявлениями, как очень медленное заживление. Некоторые раны могут оставаться открытыми месяцами, вызывая существенный физический и психологический дискомфорт, иногда вызывая риски для жизни.

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Теперь исследователи создали беспроводную умную повязку, которая позволяет восстанавливать ткани быстрее за счет мониторинга процесса заживления и последующего скорректированного лечения.

Технология представляет собой систему, включающую датчики импеданса и температуры, микроконтроллер, радиоантенну, карту памяти, электростимулятор, а также биосенсоры, покрытые слоем гидрогеля, имитирующего человеческую кожу. Причем общая толщина устройства составляет около 100 микрон, что соответствует одному слою латексной краски.

Датчики определяют, зажила ли рана уже или нет, и в случае последнего варианта или обнаружения инфекции они передают информацию центральному процессору для усиления электрической стимуляции поврежденного участка. Гидрогель обладает такой структурой, чтобы прилипать к поверхности раны в случае необходимости, а затем при нагреве до 40 градусов Цельсия аккуратно и безболезненно отрываться от нее.

Авторы решили изучить, какой именно механизм ответственен за быстрое восстановление. Оказалось, что электростимуляция способствует активации противовоспалительных и регенеративных генов, таких как Selenop, который способствует выведению патогенов и заживлению ран, и Apoe, который стимулирует рост мышц и мягких тканей. Кроме того, электрическое воздействие разработки увеличило количество лейкоцитов (моноцитов и макрофагов) за счет привлечения большего количества противовоспалительных макрофагов М2, которые способствуют регенерации и играют ключевую роль в формировании внеклеточного матрикса.

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Елена Апазиди
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