Западные книги останутся на прилавках российских магазинов

«Известия»: российские издатели продлили права на книги про Винни-Пуха и Мэри Поппинс

Российские издательства смогли продлить права на выпуск западных книг и возобновить отношения с зарубежными авторами, прекратившими сотрудничество с Россией в прошлом году. Об этом сообщают «Известия».

«В ходе длительных и сложных переговоров нам удалось сохранить права на издание произведений Памелы Трэверс (книги о Мэри Поппинс) и Джеральда Даррелла («Говорящий сверток», «Моя семья и другие звери», «Всё о малыше»)», — поделились в пресс-службе издательства «Росмэн», добавив, что договориться удалось также с правообладателями на произведения Алана Милна, подарившего миру книги про Винни-Пуха.

В издательстве отметили, что ситуация постепенно начинает улучшаться, о чем свидетельствует решение ряда зарубежных издателей пересмотреть свою позицию и провести переговоры с российскими коллегами.

Мнение «Росмэна» также разделил гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, приведя в пример сотрудничество с автором Джеймсом Роллинсом. «После паузы он принял решение вернуться к сотрудничеству с нашим издательством и возобновить выпуск своих книг в России», — рассказал Капьев.

Ранее стало известно, что фильмы американской киностудии Disney станут недоступны пользователям российских онлайн-кинотеатров. В частности, россияне не смогут посмотреть экранизации комиксов Marvel, «Звездные войны» и «Пираты Карибского моря».