Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
06:56, 27 марта 2023Культура

Западные книги останутся на прилавках российских магазинов

«Известия»: российские издатели продлили права на книги про Винни-Пуха и Мэри Поппинс

Фото: Susan Q Yin / Unsplash

Российские издательства смогли продлить права на выпуск западных книг и возобновить отношения с зарубежными авторами, прекратившими сотрудничество с Россией в прошлом году. Об этом сообщают «Известия».

«В ходе длительных и сложных переговоров нам удалось сохранить права на издание произведений Памелы Трэверс (книги о Мэри Поппинс) и Джеральда Даррелла («Говорящий сверток», «Моя семья и другие звери», «Всё о малыше»)», — поделились в пресс-службе издательства «Росмэн», добавив, что договориться удалось также с правообладателями на произведения Алана Милна, подарившего миру книги про Винни-Пуха.

В издательстве отметили, что ситуация постепенно начинает улучшаться, о чем свидетельствует решение ряда зарубежных издателей пересмотреть свою позицию и провести переговоры с российскими коллегами.

Мнение «Росмэна» также разделил гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, приведя в пример сотрудничество с автором Джеймсом Роллинсом. «После паузы он принял решение вернуться к сотрудничеству с нашим издательством и возобновить выпуск своих книг в России», — рассказал Капьев.

Ранее стало известно, что фильмы американской киностудии Disney станут недоступны пользователям российских онлайн-кинотеатров. В частности, россияне не смогут посмотреть экранизации комиксов Marvel, «Звездные войны» и «Пираты Карибского моря».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Украинский «Стриж» сбили российским секретным оружием
В Запорожье заявили об усилении Киевом репрессий в отношении местных жителей
Россиянам рассказали о праве исключить из завещания недостойных наследников
Врач назвал причины исчезновения оргазмов у мужчин
Врачи по ошибке оплодотворили женщину спермой неизвестного мужчины
В России заявили об отсутствии гарантий безопасности ЗАЭС со стороны Киева
Западные книги останутся на прилавках российских магазинов
Названа разрушительная для Европы долгосрочная проблема
Назван адрес необычного спортзала в Москве
Разработан предотвращающий гибель пчел робот-улей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.