Теннисист Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Российский теннисист Медведев на отказе словака Молчана вышел в 1/8 турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии ATP Masters 1000 в Майами (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен вышел в следующий круг на отказе словака Алекса Молчана. Соперник Медведева не смог выйти на корт из-за травмы бедра.

В следующем матче Медведев встретится с победителем в паре Кентен Гали (Франция) — Маккензи Макдональд (США). Их игра состоится 27 марта в 19:30 по московскому времени.

Медведев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году он на протяжении 16 недель с перерывом был лидером списка. 27-летний теннисист установил рекорд среди российских спортсменов по этому показателю.