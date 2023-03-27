Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 6-й матч
Карен Хачанов
Сегодня
18:00 (Мск)
Иржи Легечка
Майами (м)
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 6-й матч
Чжэн Циньвэнь
Сегодня
19:30 (Мск)
Анастасия Потапова
Майами (ж)
Бьянка Андрееску
Завтра
02:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Майами (ж)
Оттава Сенаторз
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
10:01, 27 марта 2023Спорт

Теннисист Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Российский теннисист Медведев на отказе словака Молчана вышел в 1/8 турнира в Майами

Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии ATP Masters 1000 в Майами (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен вышел в следующий круг на отказе словака Алекса Молчана. Соперник Медведева не смог выйти на корт из-за травмы бедра.

В следующем матче Медведев встретится с победителем в паре Кентен Гали (Франция) — Маккензи Макдональд (США). Их игра состоится 27 марта в 19:30 по московскому времени.

Медведев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году он на протяжении 16 недель с перерывом был лидером списка. 27-летний теннисист установил рекорд среди российских спортсменов по этому показателю.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Польша отказалась отдавать Украине все свои советские истребители
Блогерша раскрыла простой способ избавить стиральную машину от накипи и запаха
«Кулинарную лавку братьев Караваевых» купила топливная компания
Россиянин сел на пожизненный срок за нарколабораторию с тремя тоннами наркотиков
Командующий сухопутными войсками ВСУ побывал на артемовском направлении
Пара похудела на 145 килограммов ради ребенка
Молдавия начала военные учения совместно со странами НАТО
Назван покупатель активов обанкротившегося Silicon Valley Bank
Патрушев обвинил НАТО в обеспечении Киева разведданными с дронов и спутников
Теннисист Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Майами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.