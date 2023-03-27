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14:12, 27 марта 2023Бывший СССР

На Украине раскритиковали доклад ООН о дискриминации УПЦ

МИД Украины попросил ООН воздержаться от политической оценки действий в отношении УПЦ

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о свободе религии на Украине. Об этом дипломат высказался на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, Украина является «демократическим государством, в котором гарантируется свобода вероисповедания», однако свобода в ней не равна «праву заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность».

В связи с этим Николенко попросил УВКПЧ «воздерживаться от несбалансированных политических оценок» и «базировать свои доклады на фактах».

Ранее УВКПЧ опубликовало отчет, в котором обратило внимание на дискриминацию Украинской православной церкви (УПЦ). В документе, в частности, говорится о давлении на УПЦ со стороны Службы безопасности Украины.

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Георгий Нестеров
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