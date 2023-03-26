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19:12, 26 марта 2023Бывший СССР

ООН обратила внимание на дискриминацию Украинской православной церкви

Управление ООН по правам человека опубликовало доклад о дискриминации УПЦ

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Управление ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором обратило внимание на дискриминацию Украинской православной церкви (УПЦ). В документе упоминается давление на церковь со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).

В организации выразили обеспокоенность «мерами безопасности», которые были приняты против УПЦ. «Так, СБУ провела обыски (некоторые из них назвала "мерами безопасности") в нескольких монастырях, офисах, учебных заведениях и другом имуществе УПЦ в Киеве, Ровно, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской области», — сказано в докладе.

Отмечается, что украинские силовики допрашивали священнослужителей с применением полиграфа. «В СБУ подтвердили, что священнослужителям УПЦ вынесено не менее трех подозрений за нарушение равноправия граждан по признакам расы, национальности, вероисповедания, инвалидности или иным признакам, а также и одно по множеству обвинений, в том числе, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — сказано в публикации.

На Украине полицейские насильно выгнали из храма 65-летнего священника Украинской православной церкви (УПЦ), который даже не успел снять церковного облачения. Инцидент произошел в храме Вознесения Господня в селе Бабин Черновицкой области. Как рассказали в пресс-службе, отец Иоанн завершил Таинство Соборования и не успел снять с себя церковное облачение, когда полицейские начали «таскать его по храму».

Во время службы в церковь пришли сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ), чтобы помешать богослужению.

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Виктория Кондратьева
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