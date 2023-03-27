Создавшие наркоимперию мать и сыновья попались полиции

В Великобритании полиция арестовала мать и двух сыновей, создавших наркоимперию

48-летняя Джули Финни и двое ее сыновей, 28-летний Маркус Финни и 19-летний Дилан Хепберн, получили приговоры за торговлю наркотиками. Об этом сообщает Cheshire Constabulary.

Мать и сыновья создали наркоимперию 15 января 2020 года и продавали запрещенные вещества в британской деревне Олдерли-Эдж, графство Чешир, вплоть до их ареста 30 мая 2021 года. «Маркус и Дилан регулярно рассылали потенциальным клиентам сообщения с рекламой продажи каннабиса. Упоминалось о поставках больших партий наркотиков и покупке каннабиса килограммами», — заявил обвинитель в суде.

Семья впервые попалась полиции 18 декабря 2020 года. В ходе обыска дома в спальне Дилана были обнаружены марихуана, небольшое количество МДМА и более тысячи фунтов стерлингов (94 тысячи рублей) наличными. Юношу арестовали вместе с двумя другими сообщниками, однако впоследствии исключили из расследования.

3 марта 2021 года сотрудники полиции задержали Маркуса, заподозрив его в торговле наркотиками на железнодорожной станции. «Он входил и выходил из поездов и вел себя подозрительно», — заявил обвинитель. При обыске у него было обнаружено небольшое количество марихуаны, кокаин, наличные и мобильный телефон.

В смартфоне Маркуса сотрудники правоохранительных органов обнаружили сообщения, подтверждающие торговлю запрещенными веществами. После повторного обыска дома полиция выяснила, что Маркус вместе с братом использовал мессенджер для продажи кокаина и марихуаны наркоманам по всему району. Данные, полученные с мобильного телефона Джули, показали, что для оплаты запрещенных веществ покупателям неоднократно предоставлялись ее банковские реквизиты, а распространяемые наркотики хранились по адресу семьи Финни.

Мать и сыновей обвинили в сговоре с целью поставки наркотиков. Все трое признали свою вину. Маркус был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы, Джули получила три года тюремного заключения, а Дилан был приговорен к 18 месяцам лишения свободы условно. «Я надеюсь, что вынесенный им приговор станет предупреждением для тех, кто собирается приехать в Чешир для совершения преступлений: мы поймаем вас и привлечем к ответственности», — говорит констебль полиции.

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