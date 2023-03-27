Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:57, 27 марта 2023Интернет и СМИ

Военный летчик уличил Украину в подготовке экологической катастрофы

Военный летчик Попов: Украина готовила экологическую катастрофу с упавшим под Тулой дроном
СюжетМинобороны:

Фото: «Комсомольская правда» / Telegram

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с «Московским комсомольцем» (МК) уличил Украину в подготовке экологической катастрофы с упавшим в Тульской области беспилотником «Стриж».

Как заявил Попов, в направлении полета украинского дрона находятся крупные химические производства. Детонация на одном из них могла бы привести к крупномасштабной экологической катастрофе.

Материалы по теме:
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023

По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассчитывают не столько на боевой потенциал, сколько на психологический эффект. «Киеву важно показать, на какое расстояние их ударный беспилотник долетает», — пояснил военный летчик.

В воскресенье, 26 марта, в городе Киреевске Тульской области произошел взрыв. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы района, взрыв прозвучал в 15:19 на Дорожной улице. Три человека получили ранения, их здоровью ничего не угрожает.

Позже в Минобороны России заявили, что Украина предприняла попытку атаки беспилотным летательным аппаратом Ту-141 «Стриж» в Тульской области. В ведомстве уточнили, что система навигации упавшего украинского дрона была выведена из строя системой радиоэлектронной борьбы «Поле-21», после чего беспилотник упал.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении
Захарова оценила реакцию стран на российское ядерное оружие в Белоруссии
Илон Маск заявил об упадке внешней политики США
Небензя рассказал об участии Лаврова в заседаниях Совбеза ООН
Нутрициолог предупредила о вреде чая и кофе
Военный летчик уличил Украину в подготовке экологической катастрофы
Во Франции назвали главную угрозу безопасности страны
Трансферная стоимость Месси рекордно понизилась
СБ ООН не принял резолюцию России по «Северным потокам»
Адвокат пытался передать наркотики заключенному в столичном СИЗО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.