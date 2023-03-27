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15:30, 27 марта 2023Мир

В США недовольным Зеленским украинцам предложили поднять мятеж

Экс-разведчик КМП США Риттер призвал граждан Украины поднять мятеж против Зеленского

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Всем гражданам Украины, которые недовольны политикой и действиями украинского президента Владимира Зеленского, стоит поднять мятеж против его режима. С таким предложением к украинцам обратился экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«Сейчас многие украинцы недовольны тем, что происходит у них в стране. Почему вы сидите сложа руки и ничего не делаете? ... Если вы разочарованы в правительстве Зеленского, то не бездействуйте», — предложил бывший офицер, напомнив об истории образования США и ее народа, восставшего против британской короны во второй половине 18-го века.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что украинским властям придется усиливать мобилизацию в республике. По его словам, в Вооруженные силы страны придется призвать еще больше людей для того, чтобы армия могла контролировать линию фронта.

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Виктория Кондратьева
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