Путин наградил спасшего сверстников при атаке диверсантов ВСУ ребенка

Президент Путин наградил медалью «За отвагу» мальчика Федора, спасшего детей при атаке ВСУ

Президент Путин наградил медалью «За отвагу» мальчика Федора, спасшего детей при атаке диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе главы государства отмечается, что мальчик был награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

2 марта на территорию села Любечане в Брянской области проникли диверсанты ВСУ. После этого они обстреляли автомобиль с местными жителями, из-за чего погиб один человек.

Тогда же был ранен десятилетний мальчик Федор. При этом ребенок помог девочкам выбраться из машины через заднюю дверь. Он провел их через лес и затем поймал попутку, спасшись от диверсантов.

Ранее Федора уже награждали ведомственной медалью Следственного комитета.