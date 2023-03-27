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15:37, 27 марта 2023Россия

Путин наградил спасшего сверстников при атаке диверсантов ВСУ ребенка

Президент Путин наградил медалью «За отвагу» мальчика Федора, спасшего детей при атаке ВСУ

Фото: The Kremlin Moscow / Globallookpress.com

Президент Путин наградил медалью «За отвагу» мальчика Федора, спасшего детей при атаке диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе главы государства отмечается, что мальчик был награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

2 марта на территорию села Любечане в Брянской области проникли диверсанты ВСУ. После этого они обстреляли автомобиль с местными жителями, из-за чего погиб один человек.

Тогда же был ранен десятилетний мальчик Федор. При этом ребенок помог девочкам выбраться из машины через заднюю дверь. Он провел их через лес и затем поймал попутку, спасшись от диверсантов.

Ранее Федора уже награждали ведомственной медалью Следственного комитета.

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Марк Леонов
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