Парикмахеры перечислили визуально омолаживающие прически

Парикмахер Дилижанс посоветовал женщинам покрасить волосы в холодные тона для омоложения

Стилисты Стив Дилижанс и Тайлер Мур из Лондона перечислили визуально омолаживающие женские прически. Соответствующие комментарии приводит Express.co.uk.

В первую очередь Дилижанс посоветовал покрасить волосы в холодные тона, чтобы добавить объема локонам и яркости внешнему виду. «Также используйте средства для ухода за кожей головы, чтобы ваши пряди выглядели здоровыми», — порекомендовал он.

Помимо этого, Мур заявил, что женщинам зрелого возраста подойдет челка. «Если у вас невысокий лоб, то пышную челку лучше не носить, так как это может скрыть черты лица и привлечь внимание к любым недостаткам. При этом челка, зачесанная набок, может быть отличным вариантом», — высказался парикмахер.

В заключение специалист упомянул, что многослойная стрижка, короткий боб и пикси (короткая сзади и по бокам головы прическа с челкой — прим. «Ленты.ру») могут зрительно улучшить внешний вид зрелых женщин.

Ранее в марте парикмахер Стелла Чини перечислила пять лучших стрижек для всех типов лица. В первую очередь в список вошла многослойная стрижка-бабочка, которая является современной разновидностью каскада или лесенки. Также стилист посоветовала женщинам попробовать ультракороткую прическу.