Названа цель предложенного России Китаем плана урегулирования на Украине

Политолог Гуселетов: КНР руководствуется личными целями, предлагая мирный план по Украине

Руководитель отдела политологии, главный научный сотрудник Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Борис Гуселетов в беседе с ТАСС назвал цель предложенного России Китаем плана урегулирования на Украине.

Специалист отметил, что Пекин руководствуется личными целями в этом вопросе и намеревается выступить миротворцем, заняв нейтральную позицию.

«Китай на самом деле всегда и во всех своих инициативах преследует в первую очередь свои интересы. Его собственные интересы сегодня — выглядеть миротворцем», — заявил Гуселетов.

Он указал, что предложенный мирный план из 12 пунктов во многом созвучен российской позиции, однако некоторые моменты, по его словам, для Москвы неприемлемы.

Политолог добавил, что речь о конкретике пока не идет, однако в будущее время ситуация должна проясниться, тогда станет понятно, насколько Россия и Китай совпадают и могут совместно работать над реализацией этих предложений.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином политики уделили много времени плану Китая по мирному урегулированию на Украине.

В феврале МИД Китая представил план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, его ключевые моменты — возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

