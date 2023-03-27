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11:15, 27 марта 2023Наука и техника

Робот-гусеница справился с прохождением в узких местах

Science Advances: создан робот, приводимый в движение нагревом серебряной нанопроволоки

Фото: Dan Kitwood / Getty Images / Cancer Research UK

Ученые Университета Северной Каролины (США) спроектировали мягкого робота, созданного по подобию гусеницы. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Специалисты рассказали, что направление движения и скорость гусеницы регулируется степенью изгиба ее тела — в зависимости от этого животное может двигаться вперед или назад. Ученые сконструировали мягкого робота, созданного на основе двух слоев полимера с интегрированной серебряной нанопроволокой.

Нижний слой полимеров сжимается под воздействием тепла, верхний — расширяется при нагревании. Тело робота пронизывает серебряная нанопроволока, подавая энергию на которую ученые научились управлять роботом. В ходе испытаний мягкий робот успешно справился с прохождением полосы препятствий и маневрированием в узких местах.

«Мы продемонстрировали, что робот-гусеница способен тянуть себя вперед и отталкиваться назад», — отметил автор статьи Шуан Ву. По словам ученого, инженеры также придумали оптимальный режим работы для робота. В нем ученые сначала подают тепло, заставляя искусственные мышцы сокращаться, а затем ждут, пока они расслабятся.

«Этот подход к управлению движением мягкого робота отличается высокой энергоэффективностью», — подчеркнул соавтор исследования Юн Чжу. По словам ученого, подобного робота можно будет использовать при поисково-спасательных работах и в медицине.

В декабре специалисты Северо-Западного университета в Иллинойсе (США) рассказали о создании робота, способного передвигаться и самовосстанавливаться. Ученые заявили, что в ходе испытаний шесть раз делали надрез конечности робота, после каждого случая машина прекращала движение и занималась восстановлением.

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Андрей Ставицкий
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