Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:17, 12 декабря 2022Наука и техника

Создан самовосстанавливающийся робот

NewScientist: создан восстанавливающий повреждения подвижный робот

Кадр: New Scientist / YouTube

Специалисты Северо-Западного университета в Иллинойсе (США) создали робота, способного передвигаться и самовосстанавливаться. Об этом сообщает издание NewScientist.

Ученые научной организации разработали простого мягкого робота, способного самовосстанавливаться после повреждений. Машина получила X-образную форму и длину около 12 сантиметров, робот передвигается с помощью сжатого воздуха, который проталкивается через его тело. В случае получения повреждений робот начинает процесс восстановления.

По словам инженеров, если нанести на конечность робота надрез, то машина диагностирует проблему и начнет «лечить» себя. По сигналу датчиков на поверхности устройства появятся химические реактивы, которые помогут устранить повреждение. После этого подвижный робот продолжит движение.

Специалисты рассказали, что шесть раз делали надрез конечности робота, после каждого случая машина прекращала движение и занималась восстановлением. На устранение каждой неполадки робот тратил около минуты. «Мы действительно пытались как можно больше мучить эту машину», — заметил создатель робота Хедан Бай. По словам ученых, мягкие роботы с подобными функциями можно будет применять в опасных средах.

В июле ученые из Корнельского университета и Исследовательской лаборатории армии США разработали мягкое «сердце» для роботов. Специалисты отметили, что оно будет перекачивать жидкость для доставки энергии к определенным частям машин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России
Летевший из Москвы самолет сменил курс и вынужденно приземлился в другом городе
Казахстанский министр прокомментировал вопрос газового союза с Россией
Перспективы восстановления энергосистемы Украины оценили
Эксперт по уборке оценила пользу соды для чистки ковров и унитаза
ЕС введет «очень жесткие» санкции против Ирана
Валя Карнавал сменила имидж и смутила поклонников
Россиянам подсказали способ сэкономить на отдыхе во Вьетнаме
В США рассказали о восстановлении Грайнер после заключения в России
На Украине заявили о снижении активности на фронте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.