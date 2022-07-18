Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Разработано мягкое «сердце» для роботов

PNAS: в Корнельском университете создали мягкое «сердце» для роботов

Фото: Shutterstock

Команда ученых из Корнельского университета и Исследовательской лаборатории армии США разработала мягкое «сердце» для работы роботов. Планируется, что оно будет перекачивать жидкость для доставки энергии к определенным частям. Работа опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Созданное устройство представляет собой мягкую силиконовую трубку, на которую намотана проволока в роли магнитной катушки. Внутрь трубки был помещен магнит, что позволяет управлять «сердцем» с помощью магнитного поля — проталкивать различные жидкости подобно поршню. Такая разработка необходима для компактности некоторых мягких роботов. Обычно насосы для работы таких роботов очень большие и тяжелые, поэтому их приходилось размещать за пределами робота.

Материалы по теме:
На новой волне. Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
На новой волне.Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
12 ноября 2021
Место притяжения. Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
Место притяжения.Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
7 декабря 2021

В июне группа американских специалистов из Массачусетского технологического института (MIT) представила робота-руку, который способен находить предметы в куче различных вещей вне зоны видимости аппарата.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
В МИД отреагировали на доклад Microsoft о кибервойне против России
Крушение самолета в Сомали попало на видео
Врач указал на разницу в причинах храпа у мужчин и женщин
Собиравший грибы россиянин нашел в лесу закопанное тело с порезанной шеей
Мужчина решил напугать невесту и случайно повесился
Разработано мягкое «сердце» для роботов
Сбившего насмерть четырех девушек россиянина арестовали
Сын Бекхэма потерял миллионный контракт с брендом из-за мясного стейка
В ЛНР заявили о руководящих расчетами HIMARS западных инструкторах
Первая ракетка России оценила вероятность смены спортивного гражданства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.