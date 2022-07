Разработано мягкое «сердце» для роботов

PNAS: в Корнельском университете создали мягкое «сердце» для роботов

Команда ученых из Корнельского университета и Исследовательской лаборатории армии США разработала мягкое «сердце» для работы роботов. Планируется, что оно будет перекачивать жидкость для доставки энергии к определенным частям. Работа опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Созданное устройство представляет собой мягкую силиконовую трубку, на которую намотана проволока в роли магнитной катушки. Внутрь трубки был помещен магнит, что позволяет управлять «сердцем» с помощью магнитного поля — проталкивать различные жидкости подобно поршню. Такая разработка необходима для компактности некоторых мягких роботов. Обычно насосы для работы таких роботов очень большие и тяжелые, поэтому их приходилось размещать за пределами робота.

