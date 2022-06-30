Разработан способный находить предметы робот-рука

В MIT представили способного находить объекты в куче вещей робота-руку

Команда американских ученых из Массачусетского технологического института (MIT) разработали робота-руку, который способен находить конкретные предметы в куче различных вещей вне зоны видимости аппарата. Об этом сообщается на официальном сайте университета.

Как уточняется, устройство способно построить 3D-модель окружающей среды с помощью сканирования через встроенные камеры. Затем робот анализирует объекты радиоволнами, которые проходят через многие твердые предметы, благодаря чему система имеет возможность видеть все объекты, даже находящиеся на самом дне кучи. После чего алгоритм разработки складывает полученные данные и вычисляет наиболее вероятную область для поиска, где начинает работать роботизированной рукой с пальцами. Специалисты планируют внедрить устройство для работы на складах или поиска пропавших вещей.

Ранее сотрудники Массачусетского технологического института представили крошечных роботов-светлячков, которых можно применять для помощи в поисково-спасательных операциях.