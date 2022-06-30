Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Разработан способный находить предметы робот-рука

В MIT представили способного находить объекты в куче вещей робота-руку

Кадр: Massachusetts Institute of Technology

Команда американских ученых из Массачусетского технологического института (MIT) разработали робота-руку, который способен находить конкретные предметы в куче различных вещей вне зоны видимости аппарата. Об этом сообщается на официальном сайте университета.

Как уточняется, устройство способно построить 3D-модель окружающей среды с помощью сканирования через встроенные камеры. Затем робот анализирует объекты радиоволнами, которые проходят через многие твердые предметы, благодаря чему система имеет возможность видеть все объекты, даже находящиеся на самом дне кучи. После чего алгоритм разработки складывает полученные данные и вычисляет наиболее вероятную область для поиска, где начинает работать роботизированной рукой с пальцами. Специалисты планируют внедрить устройство для работы на складах или поиска пропавших вещей.

Материалы по теме:
На новой волне. Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
На новой волне.Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
12 ноября 2021
Место притяжения. Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
Место притяжения.Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
7 декабря 2021

Ранее сотрудники Массачусетского технологического института представили крошечных роботов-светлячков, которых можно применять для помощи в поисково-спасательных операциях.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Шольц назвал условия снятия санкций с России
Россиянам назвали курс рубля в Европе
Минск и Москва договорились бороться с неофашизмом
Россиянам предложили общаться в сети по-новому
Кадыров рассказал о сроках освобождения Лисичанска
В Госдуме назвали условия возвращения войск на остров Змеиный
Байден заявил об отказе страховать российские танкеры с нефтью
Создательница «Друзей» извинилась за отсутствие в ситкоме темнокожих героев
Разработан способный находить предметы робот-рука
Стало известно предпочтение москвичек при оплате счета на первом свидании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.