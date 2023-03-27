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14:23, 27 марта 2023Экономика

В Европе выросли цены на газ

Фьючерсы на газ на бирже ICE подорожали на 5,5%, до $490 за тысячу кубов

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Апрельские фьючерсы на газ по индексу TTF в ходе торгов 27 марта подорожали на 5,5 процента, до 490,4 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 14:09, цены на газ скорректировались до 481,3 доллара за тысячу кубометров (плюс 3,5 процента к предыдущему закрытию торгов).

Как пишет Bloomberg, стоимость газа в Европе растет после длительного снижения на фоне ожидаемого похолодания в регионе на этой неделе. Кроме того, вклад в подорожание топлива сделали и забастовки во Франции. Они повлияли на работу терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) и техническое обслуживание местных АЭС, и теперь на европейском рынке появились опасения по поводу сбоев в поставках газа и электроэнергии.

Тем не менее, отмечает агентство, Европе удалось успешно преодолеть энергетический кризис и угрозу дефицита топлива. До окончания отопительного сезона в регионе остались считанные дни, при этом запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) активно растут, в первую очередь в Италии и Германии. Импорт СПГ также остается на высоком уровне, добавляет Bloomberg.

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Софья Ермакова
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