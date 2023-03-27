В Чехии осудят мужчину за нашивку с буквой Z и эмблемой ЧВК «Вагнер»

Прокурор Праги: участника митинга осудят за нашивку с буквой Z и эмблемой ЧВК «Вагнер»

Участник антиправительственного митинга в Чехии предстанет перед судом за ношение нашивок на одежде с буквой Z и эмблемой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». С таким заявлением выступил прокурор района Прага Ян Лелек, передает РИА Новости.

«Данный человек подозревается в совершении преступления, заключающегося в отрицании, одобрении или подвергании сомнению геноцида, за что он и был задержан после митинга полицией», — сказал юрист, добавив, что уже было подано ходатайство о вынесении наказания задержанному.

Ранее в Германии правоохранители пришли с обысками к журналистке, расследующей торговлю украинским оружием в странах Европы. Поводом для проведения следственных действий могло стать использование сотрудницей СМИ символа Z.

Латинскую букву Z называют неофициальным символом поддержки спецоперации России на Украине.