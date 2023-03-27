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22:25, 27 марта 2023Мир

Профсоюзы прекратили забастовку в Израиле после решения Нетаньяху

Председатель Всеобщей федерации труда Израиля заявил о прекращении всеобщей забастовки

Фото: Ilia Yefimovich / dpa / Global Look Press

Председатель Всеобщей федерации труда Израиля «Гистадрут» Арнон Бар-Давид заявил о прекращении начавшейся 27 марта всеобщей забастовки. Решение было принято после того, как премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил, что правительство приостановит утверждение судебной реформы, сообщает государственная радиостанция Kan.

В свою очередь, по информации газеты Yedioth Ahronoth, после решения «Гистадрута» о прекращении забастовки сразу объявил и комитет работников аэропортов. Ситуация в аэропорту Бен-Гурион возвращается в норму, воздушная гавань функционирует в штатном режиме. Забастовка также отменена в системе здравоохранения.

Вечером 27 марта Биньямин Нетаньяху договорился с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и отложил принятие закона о судебной реформе до следующего месяца. Как уточняется, принятие закона будет перенесено на следующую сессию израильского парламента. Нетаньяху отложил этот вопрос до лета, сообщили СМИ.

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Кризис в Израиле начался из-за проводимой Нетаньяху реформы юридической системы страны. Реформа подразумевает расширение контроля Кнессета (и правящих партий) над судебной ветвью власти. Позже политик объявил, что увольняет министра обороны Йоава Галанта. Такое решение было принято после того, как тот заявил, что судебная реформа угрожает безопасности страны.

На фоне этих новостей в Израиле начались стихийные протесты, к которым чуть ли не впервые в истории страны присоединились резервисты.

26 марта на улицы страны вышли более 600 тысяч протестующих против судебной реформы. В Тель-Авиве на демонстрации вышли около 300 тысяч граждан. Акции протеста продолжились в понедельник.

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Марина Совина
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