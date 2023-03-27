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17:35, 27 марта 2023Мир

Протестующие блокировали главный въезд в Иерусалим

Times of Israel: протестующие блокировали главный въезд в Иерусалим

Фото: Ammar Awad / Reuters

Люди, вышедшие на протесты против судебной реформы в Израиле, перекрыли главный въезд в Иерусалим. Об этом сообщает газета Times of Israel.

«В дополнение ко многим дорогам возле Кнессета, которые были заблокированы полицией, протестующие теперь заблокировали перекресток Струнного моста, главный въезд в столицу», — сказано в сообщении.

Также известно, что в ходе демонстраций в Иерусалиме были задержаны трое человек. Предположительно, их задержали за нападение на сотрудников полиции.

26 марта на улицы Израиля вышли более 600 тысяч протестующих против судебной реформы. В Тель-Авиве на демонстрации вышли около 300 тысяч граждан. Акции протеста продолжились в понедельник, 27 марта.

В этот же день стало известно, что премьер Биньямин Нетаньяху решил приостановить спровоцировавшую волнения судебную реформу. Сейчас действия правительства в стране во многом контролирует Верховный суд, который может отменять решения кабмина. В случае проведения реформы парламентское большинство смогло бы преодолевать вето Верховного суда.

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Варвара Кошечкина
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