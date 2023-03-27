Европу предупредили о приближающейся катастрофе

Американский журналист Херш: лето и осень 2023 года обернутся для Европы катастрофой

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что лето и осень 2023 года обернутся для Европы катастрофой. Об этом пишет RT.

Журналист назвал отчаянной ситуацию в Европе, отметив беспрецедентную инфляцию. Херш подчеркнул, что страны Европы пытаются справиться при помощи сжиженного природного газа (СПГ), который «в достаточных количествах не производится и обходится втрое-вчетверо дороже».

Также журналист добавил, что российского газа раньше было так много, что ФРГ могла его перепродавать. Он отметил, что «были компании, продающие избыток российского газа другим компаниям», однако «все это сейчас ушло».

Херш считает, что западные санкции в отношении Москвы не сработали. «Возможно, «Макдоналдс» и ушел, но гамбургеры там продают по-прежнему. Страна не умирает, люди там живут себе», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн на пресс-конференции в Брюсселе рассказал о планах республики инвестировать в разработку газовых месторождений. Он также добавил, что страна изъявила желание в будущем поставлять газ в европейские страны.