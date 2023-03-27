Небензя рассказал об участии Лаврова в заседаниях Совбеза ООН

Постпред Небензя заявил о возможном участии Лаврова в заседаниях Совбеза ООН в апреле

Россия ожидает, что глава МИД страны Сергей Лавров в апреле примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН, рассказал постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил Небензя, США обязаны выдать визу для возможного участия Лаврова в мероприятиях ООН в Нью-Йорке в рамках председательства РФ в апреле.

Отвечая на вопрос, согласован ли пролет в США министерского самолета, Небензя напомнил, что Лавров прилетал в Нью-Йорк в сентябре 2022 года для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, поэтому «сложно представить, что сейчас ему не разрешат прибыть». Дипломат при этом не стал уточнять, получил ли уже визу Лавров. «Вы спрашиваете не того человека», — сказал он.

В сентябре 2022 года Сергей Лавров ушел с заседания Совета Безопасности ООН. В ответ на жест главы российского МИД глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что на прошедшей в Нью-Йорке встрече российский министр как никто другой должен был прислушаться к своим иностранным коллегам, но зашел лишь, чтобы произнести речь, а потом покинул зал заседаний. Боррель назвал выступление Лаврова в Совбезе ООН возмутительным, а самого министра — живущим в параллельной вселенной.