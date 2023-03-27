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16:25, 27 марта 2023Бывший СССР

В Литве призвали не беспокоиться о ядерном оружии в Белоруссии

Министр обороны Литвы Анушаускас призвал не беспокоиться о ядерном оружии в Белоруссии
СюжетСанкции против России:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас не увидел угрозы в размещении российского ядерного оружия в Белоруссии и призвал литовцев не беспокоиться. Об этом политик написал на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Отвлекаться, крича "Что дальше", не стоит. Защита страны НАТО от угрозы ядерного оружия гарантируется независимо от того, развернуто ли это оружие к западу, востоку или северу от наших границ», — написал министр.

Анушаускас также добавил, что Россия якобы пытается запугать страны, поддерживающие Украину, и вызвать недовольство «некоторых политиков» на Западе.

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Ранее Министерство иностранных дел Литвы заявило о намерении призвать к введению новых санкций против России из-за размещения ядерного оружия в Белоруссии, назвав его «еще одной попыткой угрозы своим соседям».

Президент России Владимир Путин 26 марта сообщил о договоренности между Россией и Белоруссией разместить на территории республики тактическое ядерное оружие. Строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня.

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Алевтина Запольская
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