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21:41, 27 марта 2023Мир

Додон предрек проигрыш Санду на будущих выборах президента Молдавии

Додон заявил, что большинство жителей Молдавии проголосуют против Санду на будущих выборах
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Большинство жителей Молдавии на будущих президентских выборах проголосует против нынешней главы республики Майи Санду. Проигрыш политику предрек почетный председатель партии социалистов Игорь Додон в эфире кишиневского телеканала N4.

«Появляются в стране новые лидеры, их рейтинги растут. Рейтинг Санду, напротив, стремительно падает. Она теряет популярность», — заявил он.

В начале марта социологическая компания IData провела опрос, который показал, что рейтинг доверия Санду составляет 21,2 процента. По сравнению с ноябрем 2022 года, этот показатель упал на 14 процентов.

Кроме того, Додон отказался прямо отвечать на вопрос ведущего о намерении баллотироваться на предстоящих выборах.

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«Время покажет. Посмотрим. Мне нужно разобраться с уголовными делами, сфабрикованными против меня», — резюмировал он.

27 февраля Игорь Додон заявил, что может вернуться в Партию социалистов после того, как завершатся судебные разбирательства в отношении него. По его словам, за последние месяцы он получил множество сообщений, в которых однопартийцы просили его вернуться в руководство.

15 февраля Додон обвинил главу республики в желании посеять панику среди населения, чтобы спасти свой рейтинг. Как отметил политик, «единственная проблема для Молдавии — это сама Санду и ее окружение».

18 августа прошлого года Санду высказала мнение, что бывший глава республики Игорь Додон поддержал бы российскую спецоперацию на Украине. В ответ на это обвинение бывший лидер страны посоветовал главе государства «прекратить заниматься популизмом».

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Марина Совина
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