Додон предрек проигрыш Санду на будущих выборах президента Молдавии

Додон заявил, что большинство жителей Молдавии проголосуют против Санду на будущих выборах

Большинство жителей Молдавии на будущих президентских выборах проголосует против нынешней главы республики Майи Санду. Проигрыш политику предрек почетный председатель партии социалистов Игорь Додон в эфире кишиневского телеканала N4.

«Появляются в стране новые лидеры, их рейтинги растут. Рейтинг Санду, напротив, стремительно падает. Она теряет популярность», — заявил он.

В начале марта социологическая компания IData провела опрос, который показал, что рейтинг доверия Санду составляет 21,2 процента. По сравнению с ноябрем 2022 года, этот показатель упал на 14 процентов.

Кроме того, Додон отказался прямо отвечать на вопрос ведущего о намерении баллотироваться на предстоящих выборах.

«Время покажет. Посмотрим. Мне нужно разобраться с уголовными делами, сфабрикованными против меня», — резюмировал он.

27 февраля Игорь Додон заявил, что может вернуться в Партию социалистов после того, как завершатся судебные разбирательства в отношении него. По его словам, за последние месяцы он получил множество сообщений, в которых однопартийцы просили его вернуться в руководство.

15 февраля Додон обвинил главу республики в желании посеять панику среди населения, чтобы спасти свой рейтинг. Как отметил политик, «единственная проблема для Молдавии — это сама Санду и ее окружение».

18 августа прошлого года Санду высказала мнение, что бывший глава республики Игорь Додон поддержал бы российскую спецоперацию на Украине. В ответ на это обвинение бывший лидер страны посоветовал главе государства «прекратить заниматься популизмом».