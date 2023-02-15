Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:17, 15 февраля 2023Бывший СССР

Бывший президент Молдавии уличил Санду в желании посеять панику

Экс-президент Молдавии Додон обвинил Санду в желании посеять панику среди населения
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

Экс-президент Молдавии Игорь Додон уличил действующего лидера страны Майу Санду в желании посеять панику среди населения, чтобы спасти свой рейтинг. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Санду заявила, что Киев передал Кишиневу документы, в которых описывались планы России по смене власти в Молдавии.

Додон обвинил главу государства в спекуляциях. «Президент пугает народ страшилками в надежде спасти свой рейтинг. Молдавии сейчас ничего не грозит… Если бы что-то угрожало, Санду бы не пошла на концерт в воскресенье, а в понедельник она уже напугала страну войной и диверсантами. Это неправильно», — сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Киевской области произошла серия взрывов
Украинский посол назвал возможным визит Зеленского на саммит G7
Назарбаева лишили привилегий и статуса Елбасы
Зюганов рассказал о звонках Путина ночью
Стала известна дата переговоров по членству Финляндии и Швеции в НАТО
Бывший президент Молдавии уличил Санду в желании посеять панику
Россияне стали брать меньше квартир в ипотеку в Москве
Стало известно время показа послания Путина Федеральному собранию
Оценен уровень снижения добычи нефти в России
Тренер назвала лучшие упражнения от отеков для утренней зарядки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.