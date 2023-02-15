Бывший президент Молдавии уличил Санду в желании посеять панику

Экс-президент Молдавии Додон обвинил Санду в желании посеять панику среди населения

Экс-президент Молдавии Игорь Додон уличил действующего лидера страны Майу Санду в желании посеять панику среди населения, чтобы спасти свой рейтинг. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Санду заявила, что Киев передал Кишиневу документы, в которых описывались планы России по смене власти в Молдавии.

Додон обвинил главу государства в спекуляциях. «Президент пугает народ страшилками в надежде спасти свой рейтинг. Молдавии сейчас ничего не грозит… Если бы что-то угрожало, Санду бы не пошла на концерт в воскресенье, а в понедельник она уже напугала страну войной и диверсантами. Это неправильно», — сказал он.