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Бывшего президента Молдавии обвинили в поддержке спецоперации на Украине

Президент Молдавии Санду обвинила Игоря Додона в поддержке спецоперации России на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду высказала мнение, что бывший глава республики Игорь Додон поддержал бы российскую спецоперацию на Украине. Об этом она заявила в интервью «Бельцкому независимому порталу», запись которого опубликована на YouTube.

Как считает Санду, если бы Додон был действующим президентом Молдавии, то он бы «помог России» в проведении специальной военной операции на Украине.

В ответ на это обвинение бывший лидер страны посоветовал главе государства «прекратить заниматься популизмом», заявив, что в случае своего президентства обеспечил бы мир в Молдавии и уберег бы ее от острого экономического кризиса.

«Сегодня в Молдове были бы мир, порядок, социальный консенсус, низкие цены на газ и основные товары, помощь аграриям, не было бы огромной инфляции, а пенсии и зарплаты стабильно росли. Мы бы сохранили абсолютный политический нейтралитет, хорошие взаимоотношения с соседними странами, не потеряв при этом экономические и другие выгоды от сотрудничества с Россией», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Санду назвала сторонников российской спецоперации на Украине «опасными» для общества и призвала госорганы Молдавии «заняться» этими людьми. При этом она указала на необходимость отличать попытки дестабилизации положения в стране от протестов, которые проходят в разных регионах республики.

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Алевтина Запольская
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