Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Санду назвала сторонников спецоперации «опасными» для общества Молдавии

Президент Молдавии Санду назвала сторонников спецоперации России «опасными» для страны

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду назвала сторонников спецоперации России на Украине «опасными» для общества и призвала госорганы «заняться» этими людьми. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этими людьми должны заняться институты государства, им не должны позволять продвигать войну, поскольку они опасны… Эти люди опасны для общества, наши госорганы должны остановить этот феномен», — высказалась президент. Она также отметила необходимость отличать попытки дестабилизации положения в стране от протестов, которые проходят в разных регионах Молдавии.

В конце июля премьер-министр страны Наталья Гаврилица поручила правительству подготовиться к «тяжелой зиме». Гаврилица распорядилась, чтобы кабмин Молдавии начал заготовку дров, угля, мазута и электрогенераторов для обогрева домов.

1 августа в республике сообщали о протестах против нынешнего правительства в городе Комрат, столице автономии Гагаузия, на юге страны. Манифестанты скандировали лозунги «Долой Санду!», «Нет росту цен!», «Мы за дружбу с Россией!».

А 10 августа в Кишиневе заявили, что не смогут расплатиться с Москвой за газ. «Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить — это однозначно», — сообщил тогда председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Главком ВСУ рассказал о тяжелом положении армии Украины
ВВС Британии приостановили набор белых мужчин ради целей по разнообразию
Россиянам назвали условия для размещения камина в квартире
Володин заявил о невозможности развития мировой экономики без России
Пластический хирург развеяла популярные мифы о грудных имплантах
В Китае раскрыли неудавшийся обман США про Украину
Санду назвала сторонников спецоперации «опасными» для общества Молдавии
Рантье признался в нежелании следить за своими квартирантами
Четверых россиян арестовали за групповое убийство 11-летней давности
59-летняя Деми Мур снялась в бикини и порадовала фанатов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.