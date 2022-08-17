Санду назвала сторонников спецоперации «опасными» для общества Молдавии

Президент Молдавии Санду назвала сторонников спецоперации России «опасными» для страны

Президент Молдавии Майя Санду назвала сторонников спецоперации России на Украине «опасными» для общества и призвала госорганы «заняться» этими людьми. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этими людьми должны заняться институты государства, им не должны позволять продвигать войну, поскольку они опасны… Эти люди опасны для общества, наши госорганы должны остановить этот феномен», — высказалась президент. Она также отметила необходимость отличать попытки дестабилизации положения в стране от протестов, которые проходят в разных регионах Молдавии.

В конце июля премьер-министр страны Наталья Гаврилица поручила правительству подготовиться к «тяжелой зиме». Гаврилица распорядилась, чтобы кабмин Молдавии начал заготовку дров, угля, мазута и электрогенераторов для обогрева домов.

1 августа в республике сообщали о протестах против нынешнего правительства в городе Комрат, столице автономии Гагаузия, на юге страны. Манифестанты скандировали лозунги «Долой Санду!», «Нет росту цен!», «Мы за дружбу с Россией!».

А 10 августа в Кишиневе заявили, что не смогут расплатиться с Москвой за газ. «Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить — это однозначно», — сообщил тогда председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан.

