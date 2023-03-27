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17:50, 27 марта 2023Бывший СССР

Министра обороны Молдавии Носатого назвали Усатым

Телеведущий Euronews перепутал фамилию министра обороны Молдавии Носатого

Фото: Government of the Republic of Moldova

Министра обороны Молдавии Анатолия Носатого назвали Усатым в прямом эфире румынского филиала телеканала Euronews. Видеозапись опубликовал «Sputnik Молдавия» в Telegram.

Носатый готовился дать интервью о военных учениях, начавшихся в Молдавии. Ведущий Euronews, представляя гостя, допустил ошибку в фамилии министра.

В Молдавии есть политик Ренато Усатый, в 2020 году он был кандидатом на пост президента страны.

Анатолий Носатый в январе 2023 года заявил, что события на Украине заставили Молдавию изменить военную стратегию. По словам министра, страна не готова к вступлению в НАТО технически, к тому же большинство населения будет против такого решения.

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Алевтина Запольская
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