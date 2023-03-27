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08:25, 27 марта 2023Мир

На Западе объяснили мотив визита премьера Японии на Украину

Bloomberg: визит премьера Японии Кисиды на Украину нацелен на рейтинги перед выборами
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

Визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды на Украину был нацелен на повышение рейтингов перед местными выборами, которые оставались на низком уровне из-за череды скандалов в правительстве страны. Об этом сообщают обозреватели Bloomberg со ссылкой на опросы общественного мнения.

«Опрос, проведенный газетой Nikkei и телеканалом Tokyo, проведенный 24-26 марта, показал, что 48 процентов респондентов заявили, что поддерживают кабинет Кисиды, что на пять процентных пунктов больше, чем в предыдущем месяце, и впервые за семь месяцев выше доли тех, кто ранее заявлял о неодобрении его политики», — говорится в публикации о подготовке к выборам, назначенным на июнь этого года.

Ранее сообщалось, что Кисида посетит Украину и встретится с президентом страны Владимиром Зеленским 21 марта. Отмечается, что для японского премьера данный визит на Украину станет первым с начала спецоперации. Кроме того, Кисида единственный из лидеров G7, кто пока не совершал такой поездки.

В феврале сообщалось, что Япония направит Украине помощь в размере 5,5 миллиарда долларов. Тогда Кисида заверил, что Токио вместе с международным сообществом продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

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Виктория Кондратьева
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