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10:34, 27 марта 2023Россия

Российский пятиклассник приковал себя цепью к столбу и выставил одно требование

В Нижнем Новгороде пятиклассник приковал себя к столбу возле школы и потребовал конфет

Фото: Telegram-канал Ni Mash

В Нижнем Новгороде пятиклассник приковал себя к столбу возле школы №45 и потребовал от учителей конфет. Об этом пишет Telegram-канал Ni Mash.

По информации канала, инцидент произошел в пятницу, 24 марта. Снять подростка с цепи смогли только сотрудники полиции. До этого его в течение 20 минут пытались уговорить освободиться учителя и бабушка.

Как пишут авторы поста, мальчик часто дерется и ломает чужие вещи. Однажды он разбил школьные телевизоры. В результате из-за плохого поведения пятиклассника поставили на учет, а с января 2023 года перевели на домашнее обучение. Однако подросток по собственной воле продолжил приходить в учебное заведение.

Ранее в Москве девятиклассник, занимающийся пауэрлифтингом, сломал нос учителю химии. Как стало известно, педагог сделал школьнику замечание, когда тот перепутал предназначенные только для спуска и подъема лестницы. После этого мальчик напал на преподавателя, который обратился в полицию.

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Константин Лысяков
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